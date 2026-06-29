Forte onda de calor afetará EUA durante comemoração dos 250 anos do país

Autoridades meteorológicas preveem que uma onda de calor se espalhe pelos Estados Unidos a partir desta terça-feira (30) e se prolongue até o fim de semana de 4 de julho, quando o país celebra seu 250º aniversário e recebe as fases eliminatórias da Copa do Mundo.

O Serviço Meteorológico Nacional prevê temperaturas acima de 38°C, com umidade elevada que fará os índices de calor subirem ainda mais, segundo a previsão divulgada nesta segunda-feira (29).

O resfriamento noturno será limitado, e em muitas áreas as mínimas ficarão acima de 25°C, acrescentou.

Essa combinação de calor prolongado durante o dia e pouco alívio à noite pode aumentar o risco de doenças relacionadas ao calor, especialmente entre os mais vulneráveis, alertaram as autoridades.

"Beba água com frequência. Limite o tempo ao ar livre à tarde. Verifique como estão seus vizinhos", indicou o sistema de alerta público em Washington, capital do país.

A onda de calor em grande parte do centro e do leste dos Estados Unidos chega no momento em que o país se prepara para comemorar os 250 anos de sua independência da Coroa britânica, e Washington se organiza para receber o que os organizadores afirmam que será o maior espetáculo de fogos de artifício da história.

Enquanto isso, a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte entrou em suas fases eliminatórias, com várias partidas programadas para ocorrer sob condições sufocantes.

A Europa também foi duramente afetada nos últimos dias pelo calor extremo.

Cientistas afirmam que ondas de calor mais frequentes, mais longas e mais intensas são um dos sinais mais claros do aquecimento global em escala mundial.

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