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Sabalenka estreia com vitória tranquila e vai à 2ª rodada de Wimbledon

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Repórter
29/06/2026 15:50

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Após duas derrotas duras nas últimas semanas, a atual número 1 do mundo do tênis feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka, recuperou a confiança nesta segunda-feira (29) com uma vitória convincente na primeira rodada de Wimbledon, sobre a sérvia Teodora Kostovic (N.184).

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Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e quatro minutos.

A bielorrussa de 28 anos chegou à grama londrina após eliminações em Roland Garros e no WTA 500 de Berlim, caindo em ambos os torneios nas quartas de final, perdendo o terceiro set por 6-0 tanto na França quanto na Alemanha.

A estreia em Wimbledon foi um grande passo nessa direção.

"Para um primeiro jogo, eu me senti muito bem. Dou a mim mesma uma nota oito de dez", declarou Sabalenka.

Número 1 do circuito feminino desde 2024, a bielorrussa, que nunca disputou uma final em Londres, rapidamente encontrou seu ritmo na partida, conseguindo duas quebras de saque logo no início para fechar o primeiro set em apenas 32 minutos.

Na segunda parcial, ela assumiu a vantagem quebrando o serviço de Kostovic no quinto game e não correu riscos até garantir a vitória.

Na segunda rodada, Sabalenka vai enfrentar a americana McCartney Kessler (N.57).

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bur-psr/iga/cb/yr

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