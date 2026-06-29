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Irã anuncia que 'delegação de especialistas' viajará ao Catar esta semana

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Repórter
29/06/2026 15:50

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O Irã anunciou, nesta segunda-feira (29), que uma delegação de especialistas viajará a Doha esta semana para negociações sobre a implementação do memorando de entendimento assinado este mês com os Estados Unidos. 

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"Uma delegação de especialistas da República Islâmica do Irã viajará a Doha ainda esta semana" para discutir a implementação das disposições do memorando, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei. 

O porta-voz esclareceu que ainda não estão na fase de negociação de um acordo final e que, nos próximos dias, seu país não realizará "nenhuma reunião de negociação com os Estados Unidos em nenhum nível".

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bur/jsa/dcp/an/pc/aa

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