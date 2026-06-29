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Espanha retoma treinos sem três jogadores lesionados

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Repórter
29/06/2026 14:29

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Após um dia de folga, a seleção espanhola retomou os treinamentos nesta segunda-feira (29) na Baylor School, em Chattanooga, sem seus três lesionados: Yéremy Pino, Nico Williams e Víctor Muñoz, mas com o retorno de Aymeric Laporte, que ficou de fora do treino de sábado por "gestão de carga".

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No penúltimo treino da Espanha em Chattanooga, os três lesionados trabalharam à parte do grupo, a três dias da fase de 16-avos de final contra a Áustria, em Los Angeles. 

Lesionados na vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai na sexta-feira, Williams, com um problema muscular na coxa direita, e Yéremy, com um entorse na clavícula, fizeram bicicleta ergométrica.

Víctor Muñoz, que ainda não estreou no torneio devido a uma lesão muscular, treinou sozinho em um campo adjacente após aquecer com os companheiros.

Laporte, que não participou do treino de sábado na sessão de recuperação por "gestão de carga", voltou às atividades com o grupo.

A Espanha fará seu último treino na Baylor School na terça-feira, antes de viajar para Los Angeles, onde joga na quinta-feira (2).

Se vencer a Áustria, a 'Roja' jogará as oitavas de final em Dallas contra Portugal ou Croácia.

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pm/mcd/yr/cb

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