Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Novo recorde de calor na Eslováquia a 41°C

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/06/2026 14:17

compartilhe

SIGA

A Eslováquia registrou uma nova temperatura máxima recorde de 41°C nesta segunda-feira (29), segundo o serviço meteorológico do país, após três estações próximas à fronteira com a Hungria terem superado o recorde anterior. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A temperatura atingiu 41°C em Turna nad Bodvou, no sudeste da Eslováquia, de acordo com o Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU). As temperaturas também chegaram a 40,5°C em Muzla e 40,6°C em Strkovec.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pv-jza/ahg/pc/aa

Tópicos relacionados:

clima eslovaquia meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay