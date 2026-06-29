Novo recorde de calor na Eslováquia a 41°C
compartilheSIGA
A Eslováquia registrou uma nova temperatura máxima recorde de 41°C nesta segunda-feira (29), segundo o serviço meteorológico do país, após três estações próximas à fronteira com a Hungria terem superado o recorde anterior.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A temperatura atingiu 41°C em Turna nad Bodvou, no sudeste da Eslováquia, de acordo com o Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU). As temperaturas também chegaram a 40,5°C em Muzla e 40,6°C em Strkovec.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
pv-jza/ahg/pc/aa