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Após decepção na Copa, República Tcheca demite técnico Miroslav Koubek

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Repórter
29/06/2026 14:17

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A Associação de Futebol da República Tcheca (FACR) anunciou nesta segunda-feira (29) que Miroslav Koubek não é mais o técnico da seleção do país, após a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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O treinador de 74 anos havia levado os tchecos de volta ao Mundial depois de 20 anos graças a vitórias nos pênaltis contra Irlanda e Dinamarca na repescagem europeia, em março.

No entanto, a equipe não conseguiu brilhar no torneio e somou apenas um ponto, no empate em 1 a 1 com a África do Sul, além de derrotas para Coreia do Sul e México no Grupo A.

"Chegamos a um acordo com o técnico Miroslav Koubek para encerrar nossa parceria", declarou o presidente da FACR, David Trunda, em um comunicado à imprensa.

"Em uma reunião hoje, o técnico apresentou seu pedido de demissão, e decidi aceitá-lo após um debate aberto e correto", acrescentou o dirigente.

Koubek assinou um contrato de dois anos com a FACR ao assumir o cargo antes da repescagem, mas enfrentou duras críticas após o fracasso na Copa do Mundo.

"Minha decisão também se deve a uma campanha midiática baseada em uma série de meias-verdades a meu respeito", disse Koubek em comunicado.

Os tchecos também perderam seu maior artilheiro, Patrik Schick, após a eliminação na Copa do Mundo. O atacante do Bayer Leverkusen, de 30 anos, anunciou sua aposentadoria da seleção após 56 jogos, nos quais marcou 26 gols.

A República Tcheca vai disputar a primeira divisão da Liga das Nações da Uefa 2026/2027, na qual enfrentará Croácia, Inglaterra e Espanha no Grupo A3.

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frj/dmc/iga/mcd/cb

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