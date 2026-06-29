Sinner sofre na estreia, mas avança à 2ª rodada de Wimbledon

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e atual campeão de Wimbledon, estreou nesta segunda-feira (29) no torneio londrino com uma vitória sofrida contra o sérvio Miomir Kecmanovic (N.50).

Sinner teve que se superar, revertendo uma desvantagem de dois sets a um para vencer em uma partida na qual caiu diversas vezes.

O italiano precisou de três horas e 29 minutos para fechar o jogo em cinco sets, com parciais de 4-6, 6-3, 6-7 (6/8), 6-2 e 6-3.

Em busca de seu segundo título consecutivo em Wimbledon e o quinto Grand Slam de sua carreira, um mês depois de cair na segunda rodada de Roland Garros, o número 1 do mundo vai enfrentar na próxima rodada o português Nuno Borges (N.48), que eliminou o americano Tristan Boyer (N.191) em três sets.

Embora Kecmanovic tenha vencido o primeiro set após quebrar o saque de Sinner quando o placar estava em 4-4, o italiano reagiu imediatamente com uma quebra logo no início da segunda parcial para empatar a partida.

Já o terceiro set foi muito mais disputado.

Sinner não conseguiu converter nenhum de seus cinco break points, e Kecmanovic acabou fechando após salvar um set point e levar a melhor em um tie-break espetacular, assumindo a liderança da partida.

Demolidor no saque (31 aces contra apenas um do adversário) e soberano na rede (vencendo 22 de 25 pontos), o italiano acabou com qualquer dúvida ao vencer com autoridade os dois sets finais para selar a vitória de virada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jp-psr/iga/cb/yr