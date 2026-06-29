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Ex-presidente Hernández retornará a Honduras após indulto concedido por Trump

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Repórter
29/06/2026 13:43

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O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que recebeu um indulto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por uma condenação de tráfico de drogas, retornará ao seu país após um juiz suspender um mandado de prisão por outro crime, informou uma fonte judicial. 

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Hernández recebeu o indulto às vésperas das eleições presidenciais hondurenhas em novembro, nas quais seu copartidário conservador, Nasry Asfura, venceu por uma pequena margem, em meio a ameaças de Trump de cortar a ajuda a Honduras caso não fosse eleito. Ele está atualmente em liberdade nos Estados Unidos. 

O ex-presidente comparecerá ao tribunal em 3 de agosto para responder por um caso de suposta corrupção, após um tribunal revogar um mandado de prisão internacional contra ele, disse um porta-voz judicial à AFP. 

"O juiz já ordenou a suspensão (do mandado de prisão). Agora, as notificações oficiais correspondentes devem ser enviadas a todas as agências de segurança" e à Interpol, disse à AFP Mario Cárdenas, advogado do ex-presidente. 

A Promotoria acusa Hernández de fraude e lavagem de dinheiro, em relação com o suposto desvio de dois milhões de dólares (10,3 milhões de reais na cotação atual) de fundos estatais que foram usados para financiar a campanha que o levou à presidência em 2014.

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str/axm/mar/aa

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