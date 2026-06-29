Eslováquia registra recorde de calor a 40,5°C

A Eslováquia registrou, nesta segunda-feira (29), um recorde de calor a 40,5°C na localidade de Muzla, no sul do país, na fronteira com a Hungria, informou o Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU).

A onda de calor que atinge a Europa desde a semana passada superou o recorde anterior de temperatura na Eslováquia, de 40,3°C, registrado em 2007.

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