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Eslováquia registra recorde de calor a 40,5°C

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Repórter
29/06/2026 13:21

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A Eslováquia registrou, nesta segunda-feira (29), um recorde de calor a 40,5°C na localidade de Muzla, no sul do país, na fronteira com a Hungria, informou o Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU).

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A onda de calor que atinge a Europa desde a semana passada superou o recorde anterior de temperatura na Eslováquia, de 40,3°C, registrado em 2007.

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pv-jza/an/meb/lm/aa

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