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Suprema Corte dos EUA mantém decisão de agressão sexual contra Trump

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Repórter
29/06/2026 12:59

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A Suprema Corte dos EUA rejeitou nesta segunda-feira (29) a tentativa do presidente, Donald Trump, de anular o veredicto do júri que o considerou culpado de agressão sexual e difamação contra E. Jean Carroll e o condenou a pagar-lhe 5 milhões de dólares (R$ 25,8 milhões). 

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A decisão da Suprema Corte não incluiu quaisquer argumentos relativos ao veredicto. 

Em 9 de maio de 2023, o tribunal civil federal de Manhattan considerou Trump culpado de "agressão sexual" contra a ex-colunista de jornal em uma loja de departamentos de Nova York em 1996.

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gw/msp/cr/ad/aa

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