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Comcast vai desmembrar NBCUniversal e Sky

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AFP
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Repórter
29/06/2026 12:47

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A gigante americana de TV a cabo Comcast anunciou, nesta segunda-feira (29), que vai separar suas atividades de tecnologia de suas atividades de mídia, que incluem o grupo audiovisual britânico Sky e a subsidiária NBCUniversal. 

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O acordo chega em um momento em que os estúdios, as redes de televisão e as operadoras de TV a cabo enfrentam uma concorrência sem precedentes por parte das plataformas de streaming, em um cenário midiático cada vez mais fragmentado. 

"Comcast Corporation anunciou hoje (segunda-feira) sua intenção de se desmembrar em duas empresas independentes cotadas na bolsa", indicou a companhia em um comunicado. 

Trata-se de uma nova etapa para a Comcast, que já havia abdicado, em janeiro, de uma carteira de canais a cabo, em particular MS Now (antes MSNBC) e CNBC, agora integrados à empresa listada Versant. 

Agora, a NBCUniversal e a Sky serão reunidas em uma nova empresa de capital aberto, que levará o nome de NBCUniversal. 

A NBCUniversal, adquirida integralmente pela Comcast em 2013, inclui, em especial, os estúdios Universal, os parques temáticos de mesmo nome, a grande rede nacional americana NBC, além da plataforma de streaming Peacock e de canais a cabo como a Bravo. 

Ao término da operação, cuja conclusão está prevista para daqui a um ano, a Comcast manterá cerca de 19,9% do capital da nova empresa, participação da qual prevê se desfazer no médio prazo, segundo o comunicado. 

O restante das ações da nova NBCUniversal será distribuído entre os atuais acionistas da Comcast. 

Quando o processo for concluído, "cada empresa estará melhor posicionada para buscar suas próprias prioridades estratégicas, investir em crescimento e criar valor de longo prazo para os acionistas como entidade independente", assegurou a Comcast no comunicado. 

Essa decisão consagra ainda mais o fim da era dos conglomerados surgidos das aproximações entre a indústria de telecomunicações e a de mídia. 

Separada da NBCUniversal, a Comcast voltará a ser uma operadora clássica de TV a cabo, focada no fornecimento de internet, televisão a cabo e na operação de uma rede de telefonia móvel.

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mng-tu/LyS/ad/mar/jc/aa

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