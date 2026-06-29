Epidemia de ebola se espalha para uma quarta província na RDC
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A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC), que já causou 360 mortes, se espalhou para uma quarta província e agora afeta todo o nordeste do país, uma região com uma população de aproximadamente 15 milhões de habitantes.
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Segundo uma fonte do Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica (INRB), um novo caso foi detectado na província de Alto Uele, que faz fronteira com o Sudão do Sul e a República Centro-Africana.
O caso envolve uma pessoa que viajou de Bunia, capital da província vizinha de Ituri, epicentro da epidemia. Um funcionário da saúde informou à AFP que o indivíduo afetado morreu.
O ebola é uma doença viral mortal transmitida por contato direto com fluidos corporais. Pode causar febre hemorrágica e falência múltipla de órgãos.
Até o momento, este surto, causado pela cepa Bundibugyo, resultou na morte de 360 pessoas, de um total de 1.274 casos confirmados, de acordo com o INRB.
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