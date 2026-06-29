Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente libanês afirma estar determinado a enviar exército para fronteira com Israel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/06/2026 12:13

compartilhe

SIGA

O presidente libanês afirmou ao chefe do Comando Central dos EUA, nesta segunda-feira (29), que está determinado a estender o controle do Estado, por meio de suas forças armadas, até a fronteira com Israel, onde o movimento islamista Hezbollah, apoiado pelo Irã, mantém forte presença. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente Joseph Aoun reiterou ao almirante Brad Cooper "a determinação do Estado libanês em estender sua autoridade, por meio de suas forças armadas, até a fronteira sul", afirmou a presidência em um comunicado, acrescentando que os dois discutiram os preparativos para a implementação de um acordo-quadro entre Líbano, Israel e Estados Unidos. 

Na sexta-feira, Líbano e Israel, sob o patrocínio dos EUA, assinaram um "acordo-quadro trilateral" com o objetivo de pôr fim às hostilidades, após o Hezbollah ter arrastado o Líbano para a guerra no Oriente Médio em março.

O acordo compromete o Líbano a restaurar sua soberania sobre seu território por meio do "desarmamento verificado de grupos armados não estatais e do desmantelamento de suas infraestruturas", o que permitiria uma retirada gradual de Israel, segundo o texto publicado pelo Departamento de Estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lar/sno/jfx/dcp/meb/an/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay