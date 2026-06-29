Manchester City anuncia Enzo Maresca como novo treinador

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira (29) a contratação do treinador italiano Enzo Maresca até 2029, assumindo o cargo após a saída de Pep Guardiola no fim da última temporada, depois de uma década repleta de títulos.

Aos 46 anos, Maresca foi auxiliar técnico de Guardiola na temporada 2022-23 no clube inglês e estava desempregado desde sua demissão do Chelsea em 1º de janeiro.

Com os 'Blues', que comandou por um ano e meio, conquistou a Liga Conferência e o Mundial de Clubes em 2025.

"O Manchester City é um clube que conheço muito bem e ter a oportunidade de comandar a equipe é uma oportunidade brilhante para mim", declarou o italiano, citado em um comunicado do City.

"Esta será minha terceira passagem pelo clube. Conheço o clube, conheço as exigências e conheço as expectativas", acrescentou Maresca, que diz estar ansioso para "começar a treinar os jogadores. Quero que ganhemos jogando um bom futebol e aproveitando a pressão de representar o Manchester City".

Além de ter sido auxiliar de Guardiola, ele também passou pelo time inglês na temporada 2020-21, à frente da equipe sub-23, com a qual conquistou o campeonato da base.

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