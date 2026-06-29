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Estrelas do circuito de tênis desistem de reduzir compromissos com imprensa em Wimbledon

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Repórter
29/06/2026 11:07

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Cerca de vinte estrelas do tênis mundial, entre elas os números 1 do mundo Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, decidiram não reduzir suas obrigações com a imprensa em Wimbledon, anunciaram seus representantes em um comunicado nesta segunda-feira (29).

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Em plena batalha contra os Grand Slams para obter uma melhor distribuição das receitas e outros benefícios, vários tenistas haviam limitado a 15 minutos suas obrigações midiáticas antes do torneio de Roland Garros, no fim de maio. 

"Após reuniões construtivas entre os representantes dos jogadores e a direção do All England Tennis Club", que organiza Wimbledon, "os jogadores confirmam que retomarão normalmente suas obrigações com a imprensa a partir de segunda-feira, 29 de junho", anunciaram no comunicado divulgado neste primeiro dia do torneio que termina em 12 de julho.

"Esta decisão se baseia no compromisso de Wimbledon de voltar a contatar os jogadores com propostas específicas em resposta às três reivindicações" sobre a distribuição de receitas dos Grand Slams, a participação dos jogadores na tomada de decisões e o investimento em seu "bem-estar" (saúde, aposentadoria e maternidade). 

Desde março de 2025, cerca de 20 membros do Top 10 dos rankings ATP e WTA tentam pressionar o Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open em relação a estas três questões.

Como fizeram em Paris, vários tenistas haviam decidido limitar seus compromissos com a imprensa antes de Wimbledon, apesar de o torneio londrino ter aumentado a premiação em 20% em um ano.

Eles chegaram a ameaçar estender o protesto durante a primeira semana do torneio londrino. 

Embora tenham desistido da medida, os atletas afirmam em seu comunicado que "os problemas estruturais permanecem sem resposta" e que "examinarão minuciosamente as propostas" de Wimbledon "assim que forem recebidas".

Alguns tenistas não limitaram suas obrigações midiáticas em Londres, como o australiano Álex de Miñaur (N.6) ou o americano Ben Shelton (N.5).

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dga/ig/dam/dbh/yr/fp

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