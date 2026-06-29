Trump diz que 'Irã pediu uma reunião' agendada para terça-feira em Doha
compartilheSIGA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que as autoridades iranianas "pediram uma reunião", que, segundo ele, ocorrerá na terça-feira em Doha, poucas horas depois de Teerã negar a mesma informação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O IRÃ PEDIU UMA REUNIÃO. ELA ACONTECERÁ AMANHÃ EM DOHA!", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social.
O Catar atua como mediador, juntamente com o Paquistão, nas negociações entre os dois países com o objetivo de pôr fim à guerra no Oriente Médio.
Nesta segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Irã negou as informações de que as equipes técnicas iraniana e americana se reuniriam esta semana para discutir a implementação do acordo para encerrar a guerra.
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que os negociadores americanos Jared Kushner e Steve Witkoff "viajarão para Doha para reuniões de alto nível esta semana".
A incerteza em torno das negociações surgiu após a retomada dos ataques de represália entre os Estados Unidos e o Irã nos últimos dias, apesar do cessar-fogo de abril e de um memorando de entendimento, intermediado por Paquistão e Catar, que visa encerrar a guerra de forma permanente.
Um diplomata com conhecimento das negociações confirmou à AFP nesta segunda-feira que autoridades americanas e iranianas se reunirão em Doha para discutir o acordo.
"As equipes técnicas que trabalham na implementação do memorando de entendimento têm reuniões agendadas em Doha nos próximos dias", disse o diplomata sob condição de anonimato.
O diplomata acrescentou que "os canais de comunicação estabelecidos para reduzir a tensão em caso de incidentes estão operacionais" após os ataques entre EUA e Irã.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dla/sia/jz/ad/aa/fp