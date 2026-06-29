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Paquistão ordena a prisão de afegãos sem visto

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AFP
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Repórter
29/06/2026 10:35

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As autoridades paquistanesas ordenaram que as forças de segurança prendam qualquer cidadão afegão residente no país sem visto, em uma diretiva que entrará em vigor em 10 de julho. 

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A ordem ministerial, confirmada à AFP nesta segunda-feira (29) por um funcionário e enviada a todas as províncias, afirma que "a partir de 10 de julho de 2026, qualquer cidadão afegão residente no Paquistão sem um visto válido será imediatamente detido". 

Milhões de afegãos fugiram para o Paquistão nas últimas quatro décadas devido à guerra. Centenas de milhares chegaram após a retirada das forças estrangeiras do Afeganistão em 2021, muitos na esperança de se estabelecerem nos países cujos exércitos haviam apoiado. 

Nos últimos anos, o Paquistão realizou diversas ondas de expulsões, mas estas visaram principalmente indivíduos que não possuíam o cartão de registro emitido pela ONU ou pelas autoridades.

A nova diretriz parece formalizar e endurecer uma política de detenção de afegãos e não especifica se os indivíduos detidos serão processados, sancionados ou deportados.

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bur-ceg/djb/pcl/jvb/an/aa/fp

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