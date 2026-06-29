Burnham, provável sucessor de Starmer, promete ampla descentralização no Reino Unido

O provável sucessor do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o também trabalhista Andy Burnham, propôs nesta segunda-feira (29) transferir mais competências aos prefeitos para impulsionar o crescimento econômico, em seu primeiro discurso desde que anunciou a intenção de liderar o governo britânico.

"Vamos realizar o maior reequilíbrio de poderes que nosso país já conheceu", declarou Burnham no Museu da História do Povo, em Manchester, cidade da qual foi prefeito até sua eleição para o Parlamento britânico, em 18 de junho.

O atual primeiro-ministro, Keir Starmer, de 63 anos, anunciou em 22 de junho sua renúncia à liderança do Partido Trabalhista e, consequentemente, deixará o cargo de chefe de governo nas próximas semanas. Burnham aparece como o favorito para sucedê-lo.

Starmer afirmou que permanecerá no cargo até a escolha de seu sucessor.

O premiê, que chegou ao poder após a ampla vitória trabalhista nas eleições legislativas de julho de 2024, encerrando 14 anos de governos conservadores, anunciou sua saída depois de perder apoio dentro do próprio partido.

Sua popularidade caiu fortemente devido a escândalos e ao fraco desempenho da economia, levando diversos setores do Partido Trabalhista a pedir sua renúncia.

Burnham, de 56 anos, ex-prefeito da Grande Manchester, é até agora o único candidato declarado à sucessão.

Sua vitória em uma eleição suplementar realizada em 18 de junho, no norte da Inglaterra, o habilita a disputar a liderança trabalhista e, posteriormente, assumir o governo.

Sem adversários, Burnham poderá se tornar primeiro-ministro em 17 de julho, após o período de apresentação de candidaturas, previsto entre 9 e 16 de julho.

Em seu discurso, apoiando-se na experiência à frente de Manchester, Burnham afirmou que "chegou o momento de Whitehall aceitar que o crescimento não pode ser imposto de cima para baixo, mas apenas incentivado a partir da base".

O dirigente trabalhista pretende criar em Manchester uma nova estrutura descentralizada chamada "Número 10 Norte", referência ao número 10 da Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro em Londres.

O novo órgão será responsável por redistribuir "competências e recursos por todo o Reino Unido".

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