Brasil e Alemanha buscam redenção em vaga para as oitavas de final da Copa

Com esperanças de deixar para trás os últimos anos decepcionantes, Brasil e Alemanha brigam nesta segunda-feira (29) por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ao lado do coanfitrião Canadá.

Com o passado de glórias, as duas seleções não podem tropeçar na fase de 16-avos de final do torneio, que no domingo viu a primeira classificação da história dos canadenses para as oitavas.

Um gol providencial de Stephen Eustáquio, definido por seu companheiro Alistair Johnston como um "instante de magia", garantiu a presença de pelo menos um dos três anfitriões na próxima fase.

México, na terça-feira contra o Equador, e Estados Unidos, na quarta-feira diante da Bósnia, esperam seguir estes passos.

A Seleção Brasileira abrirá a rodada contra o Japão, um dos únicos três adversários que fizeram Carlo Ancelotti provar o gosto da derrota desde que ele assumiu a 'Canarinha'.

Depois de liderar invicto seu grupo e melhorar um futebol questionado, o Brasil medirá sua aparente ressurreição em Houston contra os japoneses, que já são presença garantida em todas as Copas do Mundo.

- Proibido tropeçar -

Ancelotti conta com uma arma afiada: Vinícius Júnior, empolgado na briga com o argentino Lionel Messi pela artilharia na América do Norte.

Mas, mesmo com a estrela do Real Madrid em seu melhor momento com a Seleção, os brasileiros não podem se dar ao luxo de tropeçar e adiar para 2030 a busca pelo hexacampeonato, que lhes escapa desde 2006.

"Precisamos de muitas coisas: mente, coração, ideia clara", afirmou 'Carletto', que garantiu que seu elenco está pronto para "tudo o que pode acontecer" contra um Japão que terá novamente o desfalque do atacante Takefusa Kubo.

O vencedor do confronto vai brigar pela vaga nas quartas contra a Noruega de Erling Haaland ou a Costa do Marfim de Yan Diomandé.

Pressão semelhante terá a segunda seleção com mais estrelas no peito, a Alemanha, que jogará o mata-mata pela primeira vez desde que conquistou sua quarta taça em 2014.

A 'Mannschaft' foi sacudida no fim da primeira fase pelo Equador, que lhe tirou uma invencibilidade de 11 partidas, e algumas de suas principais figuras, como o goleiro Manuel Neuer e o meia Joshua Kimmich, estão sob o escrutínio da torcida alemã.

- Duelo de quartas -

Os alemães serão desafiados perto de Boston por um Paraguai que passou raspando na primeira fase, mas que, sob o comando de Gustavo Alfaro, soube vencer seleções como Brasil e Argentina nas eliminatórias. Quem vencer terá pela frente a França de Kylian Mbappé ou a Suécia.

O segundo dia das oitavas de final se encerrará com um duelo que poderia ter sido um confronto de quartas de final: Países Baixos contra Marrocos em Monterrey.

Determinado a fazer com que a 'Laranja Mecânica' finalmente conquiste um Mundial, o time do técnico Ronald Koeman desafiará os 'Leões do Atlas' que quebraram vários tabus no últimos anos.

O técnico holandês conta com um poderoso ataque que marcou 10 gols nas três partidas da fase de grupos, número igualado apenas por Alemanha e França.

Mas a atenção é necessária diante de Achraf Hakimi e companhia, estrelas do futebol africano atual, depois do histórico quarto lugar no Catar há quatro anos.

O Marrocos conta com sangue holandês em seu elenco, particularmente os defensores Noussair Mazraoui e Anass Salah-Eddine e o meio-campista Sofyan Amrabat.

"Eles são do Marrocos antes de qualquer coisa e vão vencer a partida", disse o técnico marroquino, Mohamed Ouahbi, sobre um duelo cujo vencedor enfrentará o Canadá.

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