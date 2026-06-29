Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Erdogan pede inclusão da Turquia nas estruturas de defesa europeias

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/06/2026 09:52

compartilhe

SIGA

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu nesta segunda-feira (29) que a Turquia seja incluída nas estruturas de defesa europeias e o fim das restrições impostas à sua indústria, antes da reunião de cúpula da Otan que acontecerá em Ancara nos dias 7 e 8 de julho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O chefe de Estado fez referência em particular ao programa SAFE da União Europeia, do qual a Turquia foi excluída e que permite à Comissão Europeia arrecadar e distribuir fundos para apoiar as capacidades de defesa dos Estados-membros, nas áreas industrial e tecnológica. 

"Se quisermos superar os desafios que enfrentamos, devemos compartilhar a carga de forma justa e equitativa entre nossos aliados, eliminando os obstáculos ao comércio da indústria de defesa", declarou o presidente turco durante o discurso de abertura da cúpula parlamentar da Otan em Istambul.

Ele também insistiu que Ancara deveria participar "das iniciativas de defesa e segurança no continente".

A Turquia possui o segundo maior Exército da Otan em número de efetivos e sua indústria de defesa, que está em forte crescimento, ocupa a 11ª posição no cenário mundial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bg-ach/lpt/jvb/pc/fp/aa

Tópicos relacionados:

defesa diplomacia otan turquia ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay