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Ataque israelense deixa três mortos em Gaza, segundo serviços de resgate

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AFP
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Repórter
29/06/2026 09:52

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Um ataque israelense matou três civis e feriu várias pessoas nesta segunda-feira (29) na Faixa de Gaza, informaram responsáveis de um hospital local e de um serviço de resgate, enquanto o território palestino continua sendo alvo de ataques regulares apesar da trégua. 

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"Três pessoas morreram e várias ficaram feridas depois que um drone israelense atacou um grupo de civis", indicou em um comunicado o hospital Al Aqsa, de Deir al-Balah, cidade situada no centro da Faixa de Gaza.

A Defesa Civil, organização de primeiros socorros que atua sob o controle do movimento islamista palestino Hamas, também relatou um ataque que teve como alvo Deir al-Balah. 

Uma fonte militar israelense confirmou que houve um ataque nessa área. 

"O Exército efetivamente realizou um ataque direcionado contra terroristas jihadistas. Os resultados do ataque ainda estão sendo avaliados", declarou à AFP essa fonte militar israelense. 

Israel e o Hamas se acusam quase diariamente de violar o cessar-fogo acordado em outubro de 2025 nesse território devastado. 

Pelo menos 1.045 palestinos morreram na região desde sua entrada em vigor, em outubro, segundo o Ministério da Saúde do território, também sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU. Israel contabiliza seis soldados mortos. 

As restrições impostas à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente os balanços ou de cobrir livremente a violência no local.

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bur-az-jd/crb/apz/pb/ahg/jc

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