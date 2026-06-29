Onda de calor que sufoca a Europa avança em direção aos Bálcãs

A onda de calor que atinge a Europa chegou nesta segunda-feira (29) aos Bálcãs, onde as temperaturas acima de 38ºC em várias regiões provocaram incêndios florestais.

Na Croácia, as autoridades alertaram para condições perigosas. Na Bósnia e na Albânia são previstas temperaturas que podem chegar aos 40ºC.

Na Bósnia, perto de Mostar (sul), os bombeiros informaram que conseguiram controlar um incêndio que estava ativo há vários dias em um lixão e que gerava uma fumaça densa e tóxica.

No Kosovo, o serviço meteorológico anunciou que as temperaturas podem chegar aos 38ºC nesta segunda-feira e recomendou que as pessoas mais vulneráveis permaneçam em ambientes internos durante o dia.

Na Europa Ocidental, a onda de calor levou vários governos a tomarem medidas de emergência, como o fechamento de escolas e o cancelamento de festivais.

Até agora, nenhuma medida semelhante foi adotada nos Bálcãs, onde o ano letivo já terminou.

Embora as temperaturas tenham caído em vários países do oeste da Europa, grande parte da Polônia segue em alerta nesta segunda-feira, após um dia historicamente quente em que 17 pessoas morreram afogadas, informaram as autoridades.

No domingo, o país registrou um recorde absoluto de temperatura, ao alcançar 40,5ºC em Slubice, uma cidade fronteiriça com a Alemanha, segundo o instituto meteorológico IMGW.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou que, desde 21 de junho, foram registradas mais de 1.300 mortes adicionais na Europa atribuíveis à onda de calor.

Cientistas alertam que esta onda de calor é a mais intensa já registrada na Europa e teria sido impossível em junho sem a mudança climática.

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