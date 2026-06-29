Trump afirma que 'Irã solicitou uma reunião' agendada para terça-feira em Doha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que as autoridades iranianas "solicitaram uma reunião", que, segundo ele, ocorreria na terça-feira em Doha, poucas horas depois de Teerã negar a mesma informação.

"O IRÃ SOLICITOU UMA REUNIÃO. ELA ACONTECERÁ AMANHÃ EM DOHA!", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social.

O Catar atua como mediador, juntamente com o Paquistão, nas negociações entre os dois países com o objetivo de pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Nesta segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Irã negou as informações de que equipes técnicas iraniana e americana se reuniriam esta semana para discutir a implementação do acordo para encerrar a guerra.

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