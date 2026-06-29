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Ataque com míssil russo deixa 5 mortos no leste da Ucrânia

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AFP
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Repórter
29/06/2026 07:57

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Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em um ataque de míssil russo nesta segunda-feira (29) em Dnipro, leste da Ucrânia, informaram as autoridades ucranianas. 

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"O inimigo atingiu Dnipro com um míssil na manhã de segunda-feira", afirmou a polícia em um comunicado, que inclui fotografias de pessoas sendo retiradas em macas. 

As forças de segurança acrescentaram que o míssil atingiu uma "empresa privada" na cidade, que é alvo frequente de ataques de Moscou.

Segundo o comandante da administração militar da região de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, o ataque deixou pelo menos cinco mortos e 21 feridos.

A Rússia bombardeia a Ucrânia quase diariamente desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, que resultou no conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Por sua vez, a Ucrânia intensificou os ataques de retaliação contra o território russo e áreas ocupadas por Moscou no leste. 

As negociações com mediação dos Estados Unidos para acabar com o conflito permanecem estagnadas.

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bur-mda/blb/lpt/meb/erl/fp/jc

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