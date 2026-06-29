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Internacional

Austrália anuncia amistosos contra o Brasil em setembro

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/06/2026 07:33

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A Federação Australiana de Futebol anunciou nesta segunda-feira (29) que sua seleção receberá o Brasil para disputar dois amistosos após a Copa do Mundo de 2026. 

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Os 'Socceroos' enfrentarão a Seleção comandada por Carlo Ancelotti em Townsville em 25 de setembro e em Brisbane quatro dias depois.

"O Brasil é uma nação de futebol de categoria mundial e estamos ansiosos para enfrentá-los na Austrália", disse o técnico dos 'Socceroos', Tony Popovic.

"Embora meu foco imediato continue firmemente na nossa campanha na Copa do Mundo, estou muito satisfeito por estarmos confirmando amistosos desse calibre, porque queremos nos testar consistentemente contra adversários de altíssimo nível daqui para frente", acrescentou.

Desde o primeiro confronto entre os dois países, em 1988, as duas seleções se enfrentaram 11 vezes, com oito vitórias do Brasil, dois empates e um triunfo da Austrália.

Austrália e Brasil avançaram para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e se preparam para seus confrontos de 16 avos de final: os pentacampeões enfrentarão o Japão em Houston, nesta segunda-feira, enquanto os australianos enfrentarão o Egito em Dallas no dia 3 de julho.

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mp/lga/dam/dbh/fp-jc

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