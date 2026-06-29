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Irã nega reunião com EUA nos próximos dias

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Repórter
29/06/2026 07:33

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou nesta segunda-feira (29) que representantes iranianos e americanos se reunirão nos próximos dias no Catar para negociações técnicas, como informou a imprensa dos Estados Unidos.

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"Não há reuniões técnicas dos grupos de trabalho previstas para esta semana", disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, citado pela televisão estatal, que citou uma informação "incorreta".

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pdm-sbr/mdh/jvb/dbh/fp

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