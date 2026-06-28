Putin reconhece "certa escassez" de combustível após ataques da Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu neste domingo (28), em uma entrevista publicada pelo Kremlin, que o país enfrenta "certa escassez" de combustível causada pelos repetidos ataques ucranianos contra as infraestruturas russas de hidrocarbonetos, com o objetivo de enfraquecer a ofensiva de Moscou.

"No que diz respeito aos ataques contra a infraestrutura crítica em geral, e à infraestrutura energética em particular, é claro que esses ataques às nossas instalações de infraestrutura criam problemas, isso é evidente", afirmou Putin.

"No momento, estamos observando certa escassez, mas ela não é crítica", acrescentou.

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