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Federação uruguaia confirma lesão de ligamento do volante Manuel Ugarte

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Repórter
28/06/2026 14:51

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O volante Manuel Ugarte sofreu uma lesão de ligamento durante a derrota do Uruguai por 1 a 0 para a Espanha, que resultou na eliminação da 'Celeste' na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, informou Associação Uruguaia de Futebol (AUF) neste domingo (28).

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Ugarte se lesionou no final do primeiro tempo da partida válida pelo Grupo H, disputada na última sexta-feira, que encerrou a campanha decepcionante da equipe de Marcelo Bielsa no torneio, com dois empates (contra Arábia Saudita e Cabo Verde, estreante em Mundiais) e a derrota para os espanhóis.

O meio-campista do Manchester United "sofreu uma lesão no joelho esquerdo" e os exames iniciais "indicam uma lesão de ligamento", aponta o comunicado da AUF.

A gravidade da lesão não foi confirmada pela federação. A imprensa uruguaia noticiou que provavelmente se trata de uma ruptura do ligamento cruzado, o que deixaria o jogador afastado dos gramados pelo menos até 2027.

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gfe/ma/cb

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