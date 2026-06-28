Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Voos entre Teerã e Dubai serão retomados na segunda-feira, diz imprensa iraniana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/06/2026 14:51

compartilhe

SIGA

Os voos entre Teerã e Dubai serão retomados na segunda-feira, informou a mídia estatal iraniana neste domingo (28), apenas algumas semanas depois de o Irã ter atacado alvos nos Emirados Árabes Unidos com drones e mísseis durante o conflito no Oriente Médio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A televisão estatal iraniana e outros veículos de comunicação citaram Ramin Kashefazar, diretor do Aeroporto Internacional Imam Khomeini de Teerã, dizendo que "as providências necessárias foram tomadas para reabrir a rota Teerã-Dubai no Aeroporto Internacional Imam Khomeini". 

As passagens estavam disponíveis para compra no site da companhia aérea iraniana Sepehran para o voo das 10h40 de segunda-feira para Dubai (4h30 no horário de Brasília). 

O aeroporto de Dubai foi alvo de repetidos ataques com drones durante o conflito no Oriente Médio, o que forçou a suspensão de voos em diversas ocasiões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/dcp/dc/ahg/aa

Tópicos relacionados:

aviacao eau eua guerra ira israel turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay