Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Turquia prende cerca de 50 pessoas em Parada do Orgulho em Istambul

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/06/2026 14:28

compartilhe

SIGA

A polícia da Turquia prendeu, neste domingo (28), pelo menos 50 pessoas, entre elas uma jornalista, durante a Parada do Orgulho em Istambul, onde as manifestações foram proibidas e o principal ponto de encontro foi isolado pelas forças de segurança, indicaram os organizadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A polícia reforçou a segurança ao redor da emblemática Praça Taksim, em Istambul, instalando barreiras de metal, enquanto as autoridades locais proibiram manifestações nos pontos de encontro, entre eles o bairro de Kadikoy, situado na margem asiática.

A circulação do metrô também foi restringida em vários pontos do centro da cidade.

"Os jornalistas que cobrem a Parada do Orgulho em Istambul enfrentam novamente, neste ano, obstáculos ilegais", apontou a União Turca de Jornalistas no X.

A organização assegurou que a repórter Muberra Unsal "se identificou repetidamente como jornalista", embora tenha sido detida mesmo assim.

Os manifestantes LGBTQIA+, que se reuniram em vários bairros da cidade, proclamaram sua intenção de continuar com suas mobilizações.

"O dia não acabou. Na realidade, estamos apenas começando. Não vamos desistir. Continuaremos indo às ruas, onde quer que estejamos", entoavam.

No sábado (27), as autoridades turcas haviam ordenado o fechamento de um bar gay em Istambul por supostas infrações às normas, embora não tenha fornecido detalhes.

O fechamento ocorre após grupos islamistas protestarem nas redes sociais contra um cruzeiro planejado para passageiros LGBTQIA+, ao afirmar que a escala do programa na Turquia estava sendo organizada pelo proprietário do bar cuja interdição foi ordenada.

O navio estava previsto para atracar em Istambul em 8 de julho, mas alterou seu plano de viagem e retirou a escala na cidade.

A homossexualidade não é ilegal na Turquia, mas a comunidade LGBTQIA+ é frequentemente alvo de ataques verbais do presidente Recep Tayyip Erdogan, que a responsabiliza pela queda da taxa de natalidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fo/mr/dth/ahg/an/rm/aa

Tópicos relacionados:

homossexualidade lgbt manifestacao turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay