Polônia registra calor recorde de 40,5 °C
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A Polônia superou, neste domingo (28), o seu recorde histórico de calor, com uma temperatura que atingiu os 40,5 ºC, anunciou à AFP uma porta-voz do Instituto de Meteorologia e Gestão da Água (IMGW).
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"Segundo os dados de telemetria e as operações deste momento", o recorde de temperatura foi verificado na cidade de Slubice, no oeste do país, indicou.
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