Alemanha registra novo recorde de 41,7ºC
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A Alemanha registou, neste domingo (28), pelo segundo dia consecutivo, um recorde de temperatura de 41,7 ºC, segundo dados provisórios do Serviço Meteorológico (DWD).
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A estação de medição Coschen em Brandemburgo, na fronteira com a Polônia, registou 41,7ºC por volta das 16h00 (hora local), disse o DWD à AFP. No sábado, o país havia registrado 41,5 ºC em Drewitz, no leste do país.
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