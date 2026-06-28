República Tcheca registra novo recorde de 41,1°C
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A República Tcheca registrou mais um recorde de temperatura neste domingo (28), atingindo 41,1°C em Doksany, ao norte de Praga, informou o instituto meteorológico local (CHMI).
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"As temperaturas continuam subindo, portanto, este não é o máximo definitivo", anunciou o CHMI. No sábado, o país havia registrado 40,6°C em Doksany.
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