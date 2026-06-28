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Papa Leão XIV expressa solidariedade ao povo venezuelano

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Repórter
28/06/2026 08:22

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O papa Leão XIV expressou sua solidariedade, neste domingo (28), aos venezuelanos atingidos pelos terremotos que deixaram mais de 1.400 mortos no país e agradeceu às equipes de resgate que trabalham para ajudar milhões de pessoas afetadas. 

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"Desejo expressar minha proximidade aos irmãos e irmãs venezuelanos afetados pelos recentes terremotos, que causaram inúmeras vítimas e feridos, assim como imensos danos materiais", disse o papa em uma mensagem em espanhol após a oração do Angelus. 

O sumo pontífice também rezou pelo "descanso eterno daqueles que morreram" nos terremotos e transmitiu sua "proximidade espiritual" às suas famílias e aos afetados por essa "tragédia". 

"Também expresso minha gratidão e incentivo a todos aqueles que trabalham generosamente nos esforços de busca e socorro", disse ele. 

O duplo terremoto que abalou a Venezuela deixou, até o momento, mais de 1.400 mortos, 50.000 desaparecidos, segundo a ONU, e milhões de afetados.

O estado costeiro de La Guaira, vizinho a Caracas, foi o mais atingido pelos dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, que abalaram o país com poucos segundos de intervalo na quarta-feira, às 18h04 (horário de Caracas).

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bur-pb/jvb/aa

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