Alphonso Davies está 'disponível' para estrear na Copa do Mundo, confirma técnico do Canadá

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, expressou confiança neste sábado (27) de que o retorno de Alphonso Davies fará a diferença na partida de domingo contra a África do Sul, o primeiro jogo de sua seleção na fase de mata-mata de uma Copa do Mundo.

Davies, o lateral-esquerdo de destaque do Bayern de Munique, perdeu toda a fase de grupos devido a uma lesão na parte posterior da coxa.

Apesar de não contar com seu líder em campo, o Canadá conseguiu avançar para os 16-avos pela primeira vez na história. Mas como terminou em segundo lugar no grupo, a equipe terá de disputar a partida fora de casa.

O duelo contra a África do Sul acontecerá no SoFi Stadium, em Inglewood, ao sul de Los Angeles, onde Marsch confirmou que Davies está finalmente pronto para jogar.

"Agora que temos o Alphonso de volta, saudável e pronto para atuar, acho que é um ótimo momento para a equipe e um grande reforço", declarou o técnico americano.

"Ele é um diferencial enorme para nós", descreveu o treinador.

"Tê-lo em campo, a confiança que depositam nele, a confiança que ele tem em si mesmo, acho que muda as possibilidades em relação ao potencial da nossa equipe e ao que podemos alcançar neste torneio", disse Marsch sobre o impacto de Davies.

O lateral-esquerdo de 25 anos sofreu uma lesão no mês passado, durante as semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, embora já tivesse ficado afastado anteriormente por oito meses devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

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