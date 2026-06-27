'Um dos piores dias da minha vida', lamenta Nico Williams após nova lesão

Após sofrer uma lesão no músculo adutor da perna direita na sexta-feira, em partida contra o Uruguai, o ponta da seleção espanhola Nico Williams, que vem sofrendo com contusões ao longo de toda a temporada, declarou nas redes sociais, neste sábado (27), que está passando por "um dos piores dias" de sua vida.

"Estou lesionado novamente após um ano muito difícil, no qual a pubalgia venceu muitas batalhas contra mim, mas não a guerra", escreveu o irmão mais novo da família Williams no Instagram.

Depois de sofrer com a pubalgia no início da temporada, o jogador da seleção espanhola teve uma lesão na coxa há pouco mais de um mês, o que o impediu de atuar na reta final da temporada com seu clube, o Athletic Bilbao.

Convocado por Luis de la Fuente, ele vinha sendo utilizado de forma gradual, sempre começando no banco de reservas, mas com cada vez mais minutos ao longo das três partidas da fase de grupos.

- "A história não acabou" -

"Ontem, sofri uma nova lesão após um incidente em que um colega de profissão agiu levado pela frustração, infelicidade e tristeza pela situação que estava atravessando. Foi uma jogada que, na minha opinião, poderia ter sido evitada", acrescentou.

A Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0 e garantiu o primeiro lugar do Grupo H, enquanto a 'Celeste' foi eliminada.

A partida em Guadalajara foi marcada por excesso de jogadas violentas e desleais por parte dos jogadores comandados por Marcelo Bielsa.

Nico Williams, que entrou no lugar de Lamine Yamal aos 76 minutos de jogo, se lesionou após uma entrada dura de Nicolás de la Cruz.

"Mas isso não vai me parar", garantiu ele. "A história não acabou. Nos vemos nesta Copa do Mundo o mais breve possível", acrescentou, deixando a porta aberta para um retorno aos gramados durante o torneio, que termina no dia 19 de julho em East Rutherford, Nova Jersey.

A Espanha viajou de avião durante a noite entre Guadalajara e Chattanooga, no Tennessee, onde fica seu campo-base.

- Quatro ausências no treino -

A equipe treinou na Baylor School neste sábado, com vários jogadores ausentes.

Além de Nico Williams, Yéremy Pino — o outro jogador lesionado na partida contra o Uruguai — tampouco participou da atividade, depois de sofrer uma entorse acromioclavicular, e não uma fratura na clavícula, como se temia após deixar o Estádio de Guadalajara com o braço imobilizado em uma tipoia.

"Ambas as lesões são de gravidade moderada, e a evolução da recuperação determinará a disponibilidade dos jogadores", informou a Federação Espanhola de Futebol.

Também estiveram ausentes do grupo Víctor Muñoz, que trata uma lesão muscular há dez dias, e o zagueiro Aymeric Laporte, que disputou a partida completa contra o Uruguai, mas já vinha lidando com um problema no joelho.

"Gestão de carga", afirmaram fontes da seleção espanhola sobre a ausência do defensor.

- A chave de Chattanooga -

A Espanha conhecerá seu adversário nos 16-avos de final da Copa do Mundo neste sábado. No dia 2 de julho, em Los Angeles, a equipe enfrentará a Áustria ou a Argélia, que duelam neste sábado em Kansas City.

Assim que começar a fase de mata-mata, a Espanha deixará definitivamente sua concentração em Chattanooga. Neste sábado, o prefeito da cidade, Tim Kelly, entregou a chave da cidade a De la Fuente e ao diretor esportivo Aitor Karanka.

"Eles têm sido uma inspiração para a cidade", disse ele sobre os ilustres visitantes, que estão hospedados em um hotel no centro que se tornou local de peregrinação para fãs do 'soccer'.

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