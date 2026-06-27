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Internacional

Técnico da Escócia pede demissão após eliminação na Copa do Mundo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/06/2026 21:23

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Três dias depois da derrota para o Brasil, que levou à eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, Steve Clarke pediu demissão do comando da seleção da Escócia, anunciou a Associação Escocesa de Futebol (SFA) neste sábado (27).

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"Steve Clarke deixou o cargo. O técnico mais bem-sucedido da nossa seleção encerrou seu ciclo de sete anos após a nossa campanha no Mundial", informou a SFA em comunicado.

Sob o comando de Clarke, a Escócia conseguiu se classificar para a Copa do Mundo depois de 28 anos, mas mais uma vez não conseguiu passar da fase de grupos.

A equipe chegou à última rodada com chances de conseguir avançar pela primeira vez para a fase de mata-mata, depois de uma vitória sobre o Haiti (1 a 1) e uma derrota para o Marrocos (1 a 0).

Mas na última quarta-feira, a Escócia foi derrotada pelo Brasil (3 a 0) e ficou na terceira posição do Grupo C com três pontos, que não foram suficientes para a classificação.

"A parte mais emocionante desta despedida é pelos meus jogadores, sem os quais não teríamos nenhuma das memórias que acumulamos de 2019 até agora", declarou Clarke em uma carta aberta aos torcedores.

"Eles merecem todo o reconhecimento e a admiração que recebem. Obrigado por contarem comigo e boa sorte ao meu sucessor", concluiu o treinador de 62 anos.

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gbv/cl/cb/aam

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