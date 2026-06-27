Croácia vence Gana (2-1) e vai aos 16-avos da Copa como segunda do Grupo L
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A Croácia se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo ao derrotar Gana, que já estava classificada, por 2 a 1 na terceira e última rodada do Grupo L, em jogo disputado na Filadélfia neste sábado (27).
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Os croatas não se deixaram abalar pela possibilidade de uma eliminação e dominaram a partida contra uma seleção de Gana que, com a vaga já garantida, tentava desacelerar o ritmo do jogo.
Diante de um adversário bem organizado na defesa e que não havia sofrido gols nas duas primeiras rodadas, a Croácia não teve outra opção senão arriscar chutes de longa distância.
Aos 16 minutos, em um contra-ataque rápido, Nikola Vlasic deu o primeiro aviso da equipe balcânica com um chute rasteiro de fora da área que bateu na trave e saiu.
Foi a primeira chance da Croácia, que depois da pausa para hidratação abriu o placar aos 31 minutos com outra finalização de longa distância, desta vez de Petar Sucic, que passou por entre as pernas do zagueiro Derrick Luckassen e terminou no fundo da rede.
Gana teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas pouco ameaçou o gol croata. A única chance dos africanos foi um chute cruzado de Antoine Semenyo que raspou na trave.
O roteiro da partida não mudou na segunda etapa, embora Gana tenha chegado ao gol de empate em uma jogada de bola parada.
Após uma cobrança de falta pela direita, Luckassen (73') desviou de cabeça e marcou seu primeiro gol pela seleção ganesa.
O empate, somado à vitória da Inglaterra sobre o Panamá no outro jogo da chave, deixou a Croácia em terceiro, o que levou a equipe a pressionar em busca do segundo gol.
Mario Pasalic, que havia entrado em campo poucos minutos antes, bateu forte de fora da área e obrigou Benjamin Asare a fazer uma grande defesa.
No escanteio, Luka Modric cruzou na medida de Vlasis (83'), que cabeceou para o fundo da rede e garantiu a vitória croata.
Com esse resultado, a Croácia terminou na segunda colocação do grupo com 6 pontos, um a menos que a líder Inglaterra e dois à frente de Gana, que ficou em terceiro, enquanto o Panamá se despede do Mundial na lanterna.
Escalações:
Croácia: Dominik Livakovic - Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic - Nikola Vlasic (Josko Gvardiol 88'), Luka Modric (cap) - Petar Sucic, Mateo Kovacic (Mario Pasalic 78'), Martin Baturina (Marco Pasalic 88') - Ante Budimir (Igor Matanovic 66'). Técnico: Zlatko Dalic.
Gana: Benjamin Asare - Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey (Kojo Peprah Oppong 46'), Derrick Luckassen, Gideon Mensah - Kamal-Deen Sulemana (Ernest Nuamah 71') - Elisha Owusu (Issahaku Abdul Fatawu 46'), Thomas, Kwasi Sibo (Caleb Marfo Yirenkyi 85'), Antoine Semenyo - Jordan Ayew (cap) (Brandon Thomas-Asante 71'). Técnico: Carlos Queiroz.
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