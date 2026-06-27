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Trump adverte que Irã "deixará de existir" se EUA decidir intensificar ataques

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AFP
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Repórter
27/06/2026 20:52

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O presidente Donald Trump afirmou neste sábado (27) que o Irã "deixará de existir" caso os Estados Unidos decidam voltar à guerra contra o país, ao acusar Teerã de violar o cessar-fogo.

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"É muito provável que eles nunca aprendam a lição. É possível que, um dia, já não possamos agir com prudência e sejamos obrigados a concluir, por meio da força militar, a missão que iniciamos com tanto sucesso. Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã deixará de existir", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social.

Ele acrescentou que as Forças Armadas americanas atacaram depósitos de mísseis e drones do Irã.

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sms/ksb/roc/lpa/jm/am

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