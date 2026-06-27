De volta aos EUA, Deschamps comanda treino dos reservas da seleção francesa

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que retornou aos Estados Unidos neste sábado (27) após comparecer ao funeral de sua mãe na França, comandou seu primeiro treino desde a volta, um dia depois da goleada dos 'Bleus' por 4 a 1 sobre a Noruega na Copa do Mundo de 2026.

A atividade, realizada no campus da Universidade Bentley em Waltham, Massachusetts, contou principalmente com os jogadores que haviam sido reservas na sexta-feira, com exceção do meio-campista N'Golo Kanté e do atacante Marcus Thuram.

Após exercícios de passes, o elenco disputou uma partida-treino com times de seis jogadores antes de encerrar a sessão com um treino de finalizações.

O zagueiro William Saliba fez uma corrida leve ao redor do campo e alguns exercícios de alongamento ao lado de quatro jogadores que haviam sido titulares contra a Noruega (o zagueiro Maxence Lacroix e os atacantes Michael Olise, Ousmane Dembélé e Désiré Doué).

O treino contou com a presença de Adil Rami, campeão mundial em 2018 na Rússia.

Após terminar na liderança do Grupo I, a França vai enfrentar a Suécia nos 16-avos de final da Copa do Mundo, na terça-feira, em East Rutherford, Nova Jersey.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kn/fbx/aam/cb