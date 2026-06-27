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EUA ataca "múltiplos alvos" no Irã, diz Centcom

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Repórter
27/06/2026 19:42

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Os Estados Unidos atacaram nesta sábado "múltiplos alvos" no Irã, em resposta a um novo ataque contra um navio nas proximidades do Estreito de Ormuz, anunciou o Exército americano.

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A Força Aérea dos Estados Unidos "realizou novos ataques contra múltiplos alvos no Irã", dirigidos contra "infraestruturas de vigilância militar iranianas, sistemas de comunicação, instalações de defesa aérea, depósitos de drones e meios utilizados para a colocação de minas", informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em publicação na rede social X.

Segundo o Centcom, os bombardeios foram realizados em represália a um ataque cometido por um drone iraniano contra um petroleiro de bandeira panamenha que transportava mais de dois milhões de barris de petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz.

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ksb/dw/lb/mvl/am

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