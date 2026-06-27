'Por que não?': Cabo Verde sonha com feito histórico contra a Argentina

Cabo Verde afirma que tem qualidade, coração e conta com o apoio da família do futebol internacional ao se preparar para tentar protagonizar a maior surpresa da Copa do Mundo de 2026, contra a Argentina de Lionel Messi, na fase de 16-avos de final.

A seleção africana, estreante em Mundiais, enfrentará os atuais campeões em Miami, no dia 3 de julho. No papel, os argentinos são amplamente favoritos para avançar com tranquilidade às oitavas de final.

Mas Cabo Verde, a menor nação a chegar à fase de mata-mata, contrariou os prognósticos ao empatar com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos.

Deroy Duarte, meio-campista nascido nos Países Baixos, disse: "Nosso primeiro objetivo era ir à Copa do Mundo, o segundo era passar da fase de grupos, e foi isso que fizemos".

"É uma honra e uma recompensa, e encaramos o jogo contra a Argentina dessa forma: mais uma oportunidade de fazer história", acrescentou Duarte, jogador do Ludogorets, da primeira divisão da Bulgária.

- "No final do jogo, vamos ver" -

"E por que não? Vamos dar o nosso máximo e, depois, no final do jogo, vamos ver", afirmou o meio-campista.

Cabo Verde, um arquipélago na costa atlântica da África com uma população de pouco mais de 500 mil habitantes, chegou à sua primeira Copa do Mundo ocupando a 67ª posição no ranking da Fifa, com a maioria esperando que a equipe fizesse as malas e voltasse para casa rapidamente.

No entanto, o sucesso vem sendo construído há algum tempo, uma vez que o país tem voltado as atenções para sua grande diáspora para recrutar jogadores.

Dos 11 titulares no empate em 0 a 0 contra a Arábia Saudita, na sexta-feira, em Houston, seis nasceram fora do país: três nos Países Baixos e os demais na Irlanda, na França e em Portugal.

- "Sonho realizado" -

Cabo Verde deixou sua marca no jogo de estreia, com o goleiro Vozinha, de 40 anos, brilhando em um espetacular empate em 0 a 0 contra a Espanha, campeã europeia.

Provando que não foi obra do acaso, e sob o comando do técnico Bubista, ex-jogador da seleção cabo-verdiana, os 'Tubarões Azuis' posteriormente empataram em 2 a 2 com o Uruguai, bicampeão mundial.

Eles chegaram à última rodada da fase de grupos contra os sauditas sabendo que um terceiro empate, combinado com uma vitória da Espanha sobre o Uruguai, os levaria ao mata-mata.

A equipe fez a sua parte e, então, viveu um minuto de agonia em campo, com os jogadores reunidos em torno de um celular para ver se os espanhóis segurariam a vitória por 1 a 0 sobre os uruguaios.

E foi assim que aconteceu: a seleção de Cabo Verde explodiu em uníssono para comemorar o feito. Alguns jogadores e torcedores caíram no choro.

Na capital, Praia, as pessoas ficaram acordadas até altas horas da madrugada para ver seus heróis colocarem o país no mapa.

"Desde o início, dissemos que um dos nossos objetivos era mostrar o nosso país ao resto do mundo", declarou Bubista, envolto na bandeira de Cabo Verde.

Derrotar a Argentina entraria para a história como uma das maiores zebras de todos os tempos em Copas do Mundo, mas Vozinha reitera que sua equipe tem "um grande coração", além de talento.

"Talvez, para muitos de vocês, os jogadores de Cabo Verde não sejam bons o suficiente", disse o veterano goleiro, hoje mundialmente conhecido. "Mas viemos aqui para mostrar que temos muita qualidade".

Deroy Duarte afirmou que os jogadores sentem que o restante do mundo do futebol está do lado deles: "Recebemos muito apoio de pessoas de diversos países".

"Mas o povo de Cabo Verde também é assim: gostamos de receber bem as pessoas e tratá-las como se fossem da nossa própria família", disse.

Para Duarte, que nasceu em Roterdã, enfrentar a Argentina é "um sonho realizado".

"Que jogo! Eu sempre assistia à Argentina na TV quando era pequeno", comentou o jogador de 26 anos, sorrindo. "É um momento especial, um jogo especial".

"Mas a bola continua sendo redonda. Jogamos contra a Espanha e o Uruguai e empatamos. Então, por que não?".

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