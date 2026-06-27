Trump nomeia ex-policial para comandar o criticado ICE

O presidente Donald Trump anunciou neste sábado (27) a nomeação de Lance Schroyer, um ex-policial de Oklahoma, para comandar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), órgão duramente criticado no país por suas detenções e deportações de imigrantes.

"Tenho o grande prazer de anunciar que nomeei Lance Schroyer como diretor do ICE", declarou o presidente americano em sua rede social, Truth Social. Trata-se de um "ex-policial de Oklahoma e ex-fuzileiro naval (...) com várias décadas de experiência na prisão dos piores criminosos", escreveu.

Lance Schroyer, atualmente assessor do secretário do Interior, sucederá Todd Lyons, que havia sido nomeado diretor interino do ICE por Donald Trump em março de 2025.

Lyons deixou o cargo em maio de 2026, poucas semanas após a destituição da ex-secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

Schroyer "desempenhará um papel essencial para ajudar o presidente a identificar, prender e deportar os imigrantes em situação irregular", comemorou o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, em publicação na rede social X.

Em tese, a nomeação de Schroyer para comandar o ICE precisa ser aprovada pelo Senado. No entanto, todos os diretores da agência têm exercido o cargo de forma interina desde 2017.

"Já faz 11 anos (desde dezembro de 2014, nota da redação) que o DHS (Departamento de Segurança Interna) não tem um diretor do ICE aprovado pelo Senado. O Senado deve aprovar rapidamente a nomeação de Lance Schroyer", pediu Mullin em publicação no X.

A polícia federal de imigração é responsável por executar a ofensiva contra a imigração promovida por Donald Trump.

Seus métodos, considerados brutais, assim como a morte, em janeiro, dos americanos Renée Good e Alex Pretti, mortos a tiros por agentes federais em Minneapolis ao resistirem à presença das autoridades na cidade, provocaram forte comoção em todo o país.

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