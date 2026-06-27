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Parreira passará por cirurgia após piora de seu estado de saúde

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Repórter
27/06/2026 19:06

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O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, que está em tratamento intensivo devido a uma inflamação pulmonar, apresentou complicações clínicas e passará por uma cirurgia nas vias aéreas superiores neste sábado (27), segundo o Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, onde está internado desde o dia 16 de junho. 

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O treinador de 83 anos, que comandou o Brasil na conquista do tetracampeonato mundial em 1994, nos Estados Unidos, luta contra um linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático, desde 2023. 

A unidade de saúde informou que ele precisou voltar a utilizar ventilação mecânica após apresentar complicações, apesar da evolução favorável relatada poucos dias antes. 

Um boletim médico divulgado na terça-feira havia indicado uma melhora no estado de saúde do técnico e que ele já respirava normalmente. 

No entanto, o hospital informou neste sábado que Parreira precisava de uma cirurgia nas vias aéreas superiores, a parte alta do aparelho respiratório e digestivo.

Antes de se tornar treinador, Carlos Alberto Parreira atuou como preparador físico da Seleção Brasileira que conquistou a Copa do Mundo de 1970, no México. Anos mais tarde, ele alcançou o maior feito de sua carreira ao vencer o Mundial de 1994, nos Estados Unidos, com a dupla de ataque formada por Romário e Bebeto. 

Parreira também detém o recorde de maior número de participações em Copas do Mundo como técnico. Além de comandar o Brasil nos Mundiais de 1994 e 2006, ele esteve à frente das seleções do Kuwait (1982), dos Emirados Árabes Unidos (1990), da Arábia Saudita (1998) e da África do Sul (2010).

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lg/cl/ma/aam/yr

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