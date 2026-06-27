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Holandês Gakpo e sua companheira anunciam perda de bebê durante gestação

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Repórter
27/06/2026 18:54

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O atacante Cody Gakpo, um das estrelas da seleção dos Países Baixos na Copa do Mundo de 2026, e sua companheira anunciaram neste sábado (27) o falecimento do filho que esperavam.

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"Com os corações partidos, compartilhamos a devastadora notícia de que nosso bebê faleceu durante a gestação", escreveu a modelo Noa van der Bij em uma mensagem no Instagram.

"Obrigada pelo amor e pelo apoio. Elijah Raphael Gakpo. Sempre amado, sempre nosso filho", concluiu. 

Cody Gakpo, que está concentrado com sua seleção na Copa do Mundo, compartilhou o anúncio e pediu que a privacidade da família seja respeitada neste momento doloroso. 

"Este é um momento incrivelmente difícil para nossa família. Pedimos gentilmente privacidade e espaço. Obrigado pela compreensão", disse Gakpo em sua postagem.

O atacante do Liverpool, de 27 anos, se prepara para enfrentar o Marrocos na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo na segunda-feira (29), em Monterrey, no México.

Em sua segunda participação no torneio, após o Mundial do Catar de 2022, Gakpo marcou dois gols nos três jogos da primeira fase com a seleção holandesa, que terminou como líder do Grupo F com sete pontos.

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gbv/mcd/yr/aam

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