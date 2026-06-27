Mistura de sentimentos marca expectativa dos iranianos sobre seu futuro na Copa

Em um saguão decorado com as cores do Irã em Teerã, os torcedores iranianos viveram uma montanha-russa de emoções na manhã de sábado (noite de sexta no Brasil), enquanto assistiam ao jogo de sua seleção contra o Egito, que terminou em empate e não sanou as dúvidas sobre o futuro de sua trajetória na Copa do Mundo.

No imponente centro cultural "Tehran Book Garden", estes torcedores levaram um balde de água fria com o gol do Egito logo no início da partida, aos cinco minutos. Momentos depois, o Irã teve a chance de empatar em uma cobrança de pênalti, mas o atacante Mehdi Taremi viu seu chute ser defendido pelo goleiro egípcio.

Quem acabou empatando foi o lateral Ramin Rezaeian, aos 14, aproveitando um rebote do goleiro do Egito, o que gerou euforia em Teerã.

"Acredito mesmo que o nosso 'Team Melli' não se rendeu depois de sofrer o gol e reagiu muito rápido", comentou o estudante do ensino médio Amir, de 16 anos, durante o intervalo.

No pavilhão lotado, decorado com bandeiras iranianas e retratos do falecido guia supremo Ali Khamenei, assassinado nos primeiros dias dos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos em fevereiro, os gritos foram constantes até o apito final da partida.

Cada chance de gol do Irã, cada intervenção defensiva bem-sucedida gerava aplausos e a excitação aumentava com o passar dos minutos, enquanto alguns torcedores permaneciam de pé ou circulando para aliviar a tensão.

Com o apito final, pouco antes das 09h00 locais, o salão mergulha em silêncio. Alguns torcedores vão para casa, outros seguem para o trabalho.

"Nós nos acostumamos a viver com arrependimento. Arrependimento sobre os últimos instantes, os instantes decisivos", suspira Amin, um vendedor de automóveis de 33 anos.

"Foi uma boa partida, embora eles não tenham conseguido se preparar corretamente", acrescenta, em referência às dificuldades enfrentadas pela equipe iraniana, especialmente com os vistos.

"Eu teria gostado que eles jogassem toda a partida como nos últimos cinco minutos", durante os quais o Irã multiplicou as ofensivas, acrescenta.

Para a engenheira elétrica Mahsa Azad, o resultado final não reflete o desempenho do Irã.

"Que jogo! É realmente uma pena que não tenhamos ganhado. Eles realmente deram o melhor de si. Simplesmente não conseguimos nos impor... o futebol é assim", lamenta.

O empate deixa o Irã na terceira posição do Grupo G, atrás de Bélgica e Egito, que já garantiram sua classificação para a próxima fase da competição.

A seleção iraniana, por sua vez, permanece à espera dos resultados das seis últimas partidas da fase de grupos, neste sábado (27), para saber se poderá disputar o mata-mata.

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