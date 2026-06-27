Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Com posto de número 1 ameaçado, Sabalenka diz que encara Wimbledon sem pensar no ranking

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/06/2026 17:01

compartilhe

SIGA

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, cujo domínio está ameaçado pela cazaque Elena Rybakina, afirmou neste sábado (27), em Londres, que encara o torneio de Wimbledon sem pensar no ranking.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A esta altura da minha carreira, a verdade é que o ranking não me preocupa muito", disse a vencedora de quatro Grand Slams e número 1 do tênis feminino desde 2024.

Em Wimbledon, onde nunca foi finalista, enquanto Rybakina foi campeã em 2022, a bielorrussa de 28 anos afirmou que vai se concentrar nela mesma.

"O que ela fizer aqui é assunto dela", comentou em referência à jogadora cazaque, que pode assumir a liderança do ranking da WTA pela primeira vez na carreira caso chegue pelo menos nas quartas de final, desde que a atual número 1 seja eliminada pelo menos uma rodada antes.

"Mas espero que, no final do torneio, eu consiga me manter no topo", concluiu Sabalenka, que chega a Londres após duas dolorosas derrotas, em Roland Garros e em Berlim, ambas definidas com o placar de 6-0 nos sets decisivos.

A bielorrussa fará sua estreia na segunda-feira, contra a sérvia Teodora Kostovic (N.184).

Sabalenka, que chegou a dizer abertamente que queria "deixar o tênis" após a derrota nas quartas de final em Roland Garros, garante que já superou essa frustração.

"Alguns pacotes de batata frita, alguns doces e estou pronta para voltar", brincou Sabalenka.

"Falando sério, eu precisava de alguns dias. Tive que me afastar do lugar onde tudo aconteceu", explicou a bielorrussa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dga-psr/iga/cb/yr

Tópicos relacionados:

2026 blr eng tenis wimbledon

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay