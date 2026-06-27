Com posto de número 1 ameaçado, Sabalenka diz que encara Wimbledon sem pensar no ranking
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A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, cujo domínio está ameaçado pela cazaque Elena Rybakina, afirmou neste sábado (27), em Londres, que encara o torneio de Wimbledon sem pensar no ranking.
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"A esta altura da minha carreira, a verdade é que o ranking não me preocupa muito", disse a vencedora de quatro Grand Slams e número 1 do tênis feminino desde 2024.
Em Wimbledon, onde nunca foi finalista, enquanto Rybakina foi campeã em 2022, a bielorrussa de 28 anos afirmou que vai se concentrar nela mesma.
"O que ela fizer aqui é assunto dela", comentou em referência à jogadora cazaque, que pode assumir a liderança do ranking da WTA pela primeira vez na carreira caso chegue pelo menos nas quartas de final, desde que a atual número 1 seja eliminada pelo menos uma rodada antes.
"Mas espero que, no final do torneio, eu consiga me manter no topo", concluiu Sabalenka, que chega a Londres após duas dolorosas derrotas, em Roland Garros e em Berlim, ambas definidas com o placar de 6-0 nos sets decisivos.
A bielorrussa fará sua estreia na segunda-feira, contra a sérvia Teodora Kostovic (N.184).
Sabalenka, que chegou a dizer abertamente que queria "deixar o tênis" após a derrota nas quartas de final em Roland Garros, garante que já superou essa frustração.
"Alguns pacotes de batata frita, alguns doces e estou pronta para voltar", brincou Sabalenka.
"Falando sério, eu precisava de alguns dias. Tive que me afastar do lugar onde tudo aconteceu", explicou a bielorrussa.
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