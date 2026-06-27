Copa do Mundo define últimas vagas para o mata-mata neste sábado

A Copa do Mundo de 2026 definirá neste sábado (27) os últimos classificados para os 16-avos de final do torneio, em uma última rodada da fase de grupos na qual Lionel Messi começará no banco de reservas para poupar energias na partida protocolar entre Argentina e Jordânia.

Com a 'Albiceleste' já classificada como primeira do grupo e a surpreendente Cabo Verde como adversário no mata-mata, o técnico argentino Lionel Scaloni adiantou na sexta-feira que o camisa 10 começará no banco.

"Leo vai para o banco", anunciou o treinador sobre seu capitão de 39 anos, que será uma das numerosas mudanças da campeã do mundo em sua escalação titular contra a Jordânia.

"Os garotos que vão jogar amanhã merecem, fazem parte da convocação e de um processo. Abre-se um panorama para saber em que condições estão e se podemos contar com eles, eu estou convencido de que sim", justificou.

Nesta última rodada, que encerra a primeira fase da definição dos Grupos J, K e L, chegam 28 equipes classificadas de 32, de modo que restam apenas quatro vagas a serem atribuídas.

A derrota do Uruguai na sexta-feira contra a Espanha e sua eliminação, com apenas dois pontos conquistados, teve um efeito dominó: classificaram-se de uma vez Inglaterra, Portugal, Gana e Egito. Bem como o Paraguai, que terminará entre os oito melhores terceiros, e que enfrentará a Alemanha nos 16-avos de final.

No caso do Egito, empatou com o Irã na sexta-feira e terminou em segundo lugar em seu grupo, o que lhe valerá um confronto com a Austrália em Dallas na próxima sexta-feira, e com a Argentina no horizonte das oitavas.

Este resultado deixa os iranianos à espera de uma eventual classificação como terceiro e coloca o Senegal nos 16-avos, que, assim como os paraguaios, está entre os oito melhores terceiros.

Neste Grupo G, a goleada por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia fez com que a Bélgica liderasse sua chave e aguardasse o adversário nos 16-avos, que será um terceiro colocado.

As outras equipes que já estão na segunda fase são: México, África do Sul, Suíça, Canadá, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, França, Noruega, Argentina, Colômbia, Países Baixos, Japão e Suécia.

Se o confronto entre Argentina e Jordânia em Dallas é meramente protocolar, com estes últimos já eliminados, do outro jogo do Grupo J, entre Áustria e Argélia, sairá o adversário da Espanha nos 16-avos de final, na próxima quinta-feira em Los Angeles.

- Tensão -

O embate entre austríacos e argelinos ocorre, curiosamente, 44 anos depois do chamado "Jogo da Vergonha", disputado na Copa do Mundo de 1982 em Gijón (norte da Espanha) entre a República Federal da Alemanha e a Áustria, e que terminou em 1 a 0, o único resultado que classificava ambas as equipes e eliminava a Argélia.

Os norte-africanos ainda carregam a ferida aberta desta partida, no entanto, poderiam deixar as mágoas para trás, considerando que um empate em Kansas City poderia classificar os dois.

Outro destaque da última rodada da fase de grupos estará em Miami, onde Colômbia e Portugal se enfrentam pelo primeiro lugar do Grupo K, embora sem o drama de buscar a classificação, já que ambos a garantiram. Os colombianos têm a vantagem do empate.

Por fim, no Grupo L, a Inglaterra tem aparentemente um jogo protocolar contra o já eliminado Panamá, enquanto a Croácia decide seu futuro contra uma Gana já classificada.

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