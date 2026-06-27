Mídia estatal libanesa relata ataques israelenses no sul do país
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A mídia estatal libanesa relatou ataques israelenses neste sábado (27) na região de Nabatieh, no sul do Líbano, um dia depois de o Líbano e Israel terem chegado a um acordo-quadro visando uma "paz duradoura", mediado por Washington.
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Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA), caças israelenses realizaram um ataque por volta das 15h30 GMT (12h30 no horário de Brasília) contra a localidade de Nabatieh al-Fawqa, ao sul da cidade de Nabatieh.
A praça central da localidade e o bairro de Al-Manzala já haviam sido alvo, mais cedo naquele dia, de quatro ataques com drones israelenses, segundo a mesma fonte.
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