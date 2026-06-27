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Israel ameaça Irã caso bloqueie o acordo-quadro alcançado com o Líbano

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AFP
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Repórter
27/06/2026 13:42

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O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou neste sábado (27) responder com "grande força" a qualquer tentativa do Irã de bloquear a implementação do acordo firmado com o Líbano para encerrar as hostilidades em território libanês. 

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"Se o Irã tentar atacar Israel para impedir a implementação do acordo, agiremos contra ele com grande força", disse Katz em uma mensagem de vídeo, acrescentando que o acordo com o Líbano desferiu um "golpe estratégico no eixo iraniano".

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fa-jd/ahg/mr/aa

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